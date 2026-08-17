Адвокат Георгия Гахария требует допросить Ираклия Кобахидзе по делу Чорчаны

17.08.2026 19:48





«Мы требуем допроса Ираклия Кобахидзе в качестве свидетеля — у него должно быть больше всего информации относительно оккупации. Он и сам подтверждает, что после 2012 года у оккупационных сил Российской Федерации не было никакого продвижения по территории Грузии», — об этом исполнительный секретарь партии «Гахария — За Грузию», адвокат Георгия Гахарии Бердия Сичинава заявил в связи с рассмотрением т. н. дела Чорчаны по существу.



По его словам, заявление самого Ираклия Кобахидзе проливает свет и доказывает лживость раздуваемой на протяжении многих лет «лжи и пропаганды» о том, будто из-за установленного на территории Грузии блокпоста страна потеряла миллионы квадратных метров земли.



«Сегодня проходит рассмотрение дела Чорчаны по существу. На сегодняшнем судебном заседании, по нашей информации, сторона обвинения не представит свидетелей, и суд лишь формально рассмотрит вопрос пересмотра меры пресечения. Однако сегодня сторона защиты заявит ходатайство о приобщении дополнительного доказательства, и в связи с этим мы также потребуем допроса Ираклия Кобахидзе в качестве свидетеля. Дело касается того обстоятельства, что все это время пропаганда и дезинформаторы «Грузинской мечты» заявляли в парламенте, будто страна потеряла миллион квадратных метров земли в результате полицейского мероприятия, проведенного Георгием Гахария, когда в Чорчане на контролируемой нами территории был выставлен полицейский блокпост. И это тиражировали сам Ираклий Кобахидзе и подконтрольные Мдинарадзе депутаты в парламенте.



Хочу напомнить, что 11 августа 2026 года Ираклий Кобахидзе сделал заявление, в котором проговорился о реальной информации. У мемориала в Шиндиси Ираклий Кобахидзе заявляет, что у России после 2012 года не было территориального продвижения. Фактически этим он прямо признал, что нарратив вокруг Чорчаны, будто выставление полицейского блокпоста обошлось стране территориальной оккупацией, был чистой воды ложью, пропагандистским посылом и точь-в-точь совпадал с месседжами цхинвальского оккупационного режима. Когда этот человек лжет? Как говорится, у лжеца нет ни памяти, ни совести, и факт, что у него нет памяти и совести. Он забыл, какое дело развернул против Георгия Гахария в связи с Чорчаной. Надеюсь, что суд приобщит это выступление Ираклия Кобахидзе в качестве доказательства и мы вызовем его в суд, поскольку этот человек, именуемый главой правительства и премьер-министром Грузии, должен обладать наибольшей информацией относительно оккупации. Он и сам подтверждает, что после 2012 года у оккупационных сил Российской Федерации не было никакого продвижения по территории Грузии, и тот нарратив, будто из-за строительства блокпоста в Чорчане произошла оккупация дополнительных территорий, — чистая ложь. Напротив, Георгий Гахария в Чорчане, на контролируемой нами территории, сохранил для нашей страны 16 миллионов квадратных метров. Посмотрим, какое решение примет суд, и я надеюсь, он не скажет, что слова действующего премьер-министра Грузии ничего не значат», — заявил Сичинава.



Источник: SOVA

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