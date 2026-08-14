|
|
|
В России признали «нежелательной организацией» сообщество «Россияне Батуми»
14.08.2026 20:08
Минюст России расширил реестр так называемых «нежелательных организаций». В новый список вошли сразу несколько структур, среди которых оказалось и сообщество «Россияне Батуми».
Также в перечень добавили:
▫️ «Общество памяти» — партнёра «Мемориала»;
▫️ Ассоциацию свободных россиян Италии;
▫️ Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете;
▫️ Фонд памяти жертв коммунизма;
▫️ Фонд защиты прав человека.
На фоне новых ограничений заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь резко высказался о молодых россиянах, выступающих против политики российских властей.
«Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так. В том числе придурков, которые, не понимая даже, что делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые или же на то, чтобы, так сказать, где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего.
Проблема-то в чём, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев СВО, она исключительно важна», — заявил Дмитрий Медведев.
Статус «нежелательной организации» в России означает серьёзные ограничения на деятельность структуры и взаимодействие с ней внутри страны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна