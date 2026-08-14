В России признали «нежелательной организацией» сообщество «Россияне Батуми»

14.08.2026 20:08





Минюст России расширил реестр так называемых «нежелательных организаций». В новый список вошли сразу несколько структур, среди которых оказалось и сообщество «Россияне Батуми».



Также в перечень добавили:



▫️ «Общество памяти» — партнёра «Мемориала»;

▫️ Ассоциацию свободных россиян Италии;

▫️ Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете;

▫️ Фонд памяти жертв коммунизма;

▫️ Фонд защиты прав человека.



На фоне новых ограничений заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь резко высказался о молодых россиянах, выступающих против политики российских властей.



«Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так. В том числе придурков, которые, не понимая даже, что делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые или же на то, чтобы, так сказать, где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего.



Проблема-то в чём, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев СВО, она исключительно важна», — заявил Дмитрий Медведев.



Статус «нежелательной организации» в России означает серьёзные ограничения на деятельность структуры и взаимодействие с ней внутри страны.





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