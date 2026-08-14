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Министр обороны провел встречу с исполняющей обязанности посла США в Грузии Эми Диас


14.08.2026   20:07


Вице-премьер Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани провёл ознакомительную встречу с и.о. посла США в Грузии Эми Диас. Об этом сообщает Министерство обороны Грузии.

По информации оборонного ведомства, в рамках встречи стороны обсудили отношения между Грузией и США, а также вопросы сотрудничества в сфере обороны.

«На встрече также присутствовали первый заместитель министра обороны Паата Патиашвили и атташе обороны США полковник Джонатан Адамс», - говорится в информации.


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