Министр обороны провел встречу с исполняющей обязанности посла США в Грузии Эми Диас

14.08.2026 20:07





Вице-премьер Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани провёл ознакомительную встречу с и.о. посла США в Грузии Эми Диас. Об этом сообщает Министерство обороны Грузии.



По информации оборонного ведомства, в рамках встречи стороны обсудили отношения между Грузией и США, а также вопросы сотрудничества в сфере обороны.



«На встрече также присутствовали первый заместитель министра обороны Паата Патиашвили и атташе обороны США полковник Джонатан Адамс», - говорится в информации.





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