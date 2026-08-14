Food Gallery Georgia нарушила закон «О защите прав потребителей»

14.08.2026 19:44





Компания Food Gallery Georgia, поставляющая сбалансированное питание, нарушила закон «О защите прав потребителей». Об этом сообщает Агентство по конкуренции и защите прав потребителей.



Нарушения. Во-первых, при отмене услуги компания задерживала возврат средств потребителям сверх разумного срока.



Во-вторых, ведомство установило нарушение в части предоставления самой услуги: условия кейтеринга, которые предлагались потребителям, существенно отличались от того, что предоставляли на деле. По оценке агентства, соответствие услуги означает как соблюдение изначально заявленных условий, так и обеспечение надлежащего уровня качества.



Ведомство обязало Food Gallery Georgia в течение одного месяца восстановить нарушенные права потребителей и привести торговую политику компании в соответствие с требованиями закона.



Если компания не выполнит предписание агентства или выполнит его ненадлежащим образом в установленный срок, ей грозит штраф — до 2 % годового оборота за предыдущий финансовый год. При повторном нарушении в течение 12 месяцев штраф удваивается.



Food Gallery Georgia работает в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Кобулети и Поти. В мае 36 человек отравились в Кутаиси едой из Food Gallery. Тогда работу компании приостановили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





