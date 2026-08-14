Посол Ирана в Грузии написал о перспективах создания нового торгового маршрута с Афганистаном

14.08.2026 19:38





Посол Ирана в Грузии Сеид Али Моджани написал в FB о перспективах создания нового торгового маршрута с Афганистаном.



По утверждению дипломата, в 2024 году из Грузии в Афганистан были проданы легковые автомобили на сумму $30,5 млн. Однако, согласно официальным данным, эта сумма составляет не $30,5 млн, а всего $30,5k, в целом речь идёт всего о трехавтомобилях.



Более того, за период с 2021 года по июнь 2026-го из Грузии в Афганистан вывезли всего 57 легковых автомобилей общей стоимостью около $529k.

Последние три года:

• 2023: 1 автомобиль на $25k

• 2024: 3 автомобиля на $30,5k

• 2025: 20 автомобилей на $128,4k



По словам посла,«учитывая отношения и ограничения» с Пакистаном, Афганистан ищет альтернативные торгово-логистические маршруты и рассматривает возможность подключения Грузии к такому маршруту.



Заголовок публикации, размещённой 13 августа на странице посольства Ирана в Facebook: «Разговор об Афганистане, Грузии и бизнес-возможностях, которые могут быть более серьёзными, чем я предполагал».



Али Моджани пишет, что накануне встретился с «афганским другом и успешным бизнесменом», с которым по его просьбе обсудил «бизнес-среду Грузии и возможности для экспорта».



«В частности, он хотел получить дополнительную информацию о возможностях обеспечения потребностей афганского рынка», — пишет посол Моджани, не называя имени этого «друга».



В публикации особое внимание уделяется возможности создания торгового маршрута с Афганистаном через Чёрное море.

«Часть моей работы в эти выходные будет посвящена сбору основной информации о торговле между Афганистаном и Грузией, а также о региональной торговле от Чёрного моря до Афганистана», — пишет посол.



Что Грузия могла бы продавать Афганистану, по мнению посла Ирана в Тбилиси?

◾️ В качестве потенциальных товаров посол называет: машины и оборудование, коммерческий транспорт, грузовики, промышленное оборудование, сельскохозяйственную технику, продукты питания и производственные материалы.

◾️ В обратную сторону, из Афганистана через Грузию, могли бы идти сухофрукты, шафран, сельхозпродукция и другие товары с добавленной стоимостью.



Самое интересное: в прошлом Сеид Али Моджани был специальным представителем президента Ирана по вопросам Афганистана. Но в 2024 году правительство Талибана выдворило его из страны и объявило ПЕРСОНОЙ НОН-ГРАТА.





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