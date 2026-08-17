11 школ и 130 миллионов лари: новая волна реконструкции

17.08.2026 19:54





На реконструкцию 11 государственных школ направят около 130 млн лари. Муниципальный фонд развития объявил тендеры, которые предусматривают полный комплекс работ — от подготовки проектно-сметной документации до самой реконструкции. Все проекты будут реализованы по модели Design-Build, а срок выполнения каждого контракта составляет 16 календарных месяцев.



Масштаб программы заметен уже по стоимости отдельных объектов: сразу несколько школ получили финансирование на уровне 15–16 млн лари. Причем речь идет не только о крупных городах — в список вошли школы Местии, Дманиси, Тианети и Жинвали. Это делает программу одной из заметных инвестиций в региональную школьную инфраструктуру.



Какие школы будут реконструированы



▪️ Государственная школа №5 Абхазии в Кутаиси — 5 632 451 лари.

▪️ Государственная школа в селе Земо-Карабулахи Дманисского муниципалитета — 7 369 500 лари.

▪️ Государственная школа №24 в Кутаиси — 16 201 483 лари.

▪️ Государственная школа в селе Иенаши Местийского муниципалитета, Латальская община — 15 950 500 лари.

▪️ Государственная школа №8 в Телави, корпус Шалаури — 9 616 455 лари.

▪️ Государственная школа в селе Хевсуртсопели Тианетского муниципалитета — 12 009 118 лари.

▪️ Государственная школа №6 в Ткибули — 11 916 031 лари.

▪️ Государственная школа №4 в Хони — 11 580 205 лари.

▪️ Государственная школа в поселке Жинвали Душетского муниципалитета, ул. Даниэла Чонкадзе, №2 — 16 278 000 лари.

▪️ Государственная школа №1 в Боржоми, ул. Святой Нино, №2 — 10 554 520 лари.

▪️ Государственная школа №16 имени Эквтиме Такаишвили в Рустави, ул. Маяковского, №14 — 12 909 248 лари.



Если посмотреть на список целиком, становится понятно, что это не обычный ремонт отдельных зданий. Значительная часть контрактов превышает 10 млн лари, а сама модель Design-Build предполагает, что подрядчик отвечает и за проектирование, и за последующее строительство.



Для государства такой формат может упростить координацию и сократить путь от проектирования до работ. Но одновременно именно здесь особенно важны качество проектной документации, строительный контроль и соблюдение сроков. Ведь при контракте на десятки миллионов результат будет оцениваться не по освоенной сумме, а по тому, какие школы в итоге получат дети.



География программы тоже показательна: Кутаиси, Дманиси, Местия, Телави, Тианети, Ткибули, Хони, Жинвали, Боржоми и Рустави. То есть инвестиции распределяются между разными регионами, включая горные территории, где модернизация инфраструктуры имеет дополнительное значение.



Теперь ключевой вопрос — не сколько денег заложено в тендерах, а что именно будет построено и насколько качественно. Для родителей и школьников итог будет измеряться вполне конкретными вещами: безопасностью зданий, состоянием инженерных систем, комфортом помещений и качеством самой образовательной среды.



130 млн лари — серьезная сумма. И потому внимание к этим проектам будет оправданным вплоть до момента, когда последние реконструированные школы откроют свои двери.





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