Мелания Трамп помогла воссоединить ещё одну украинскую семью, разлученную войной РФ

17.08.2026 20:42





Первая леди США Мелания Трамп способствовала воссоединению ещё одного украинского ребёнка с его семьёй, с которой он был разлучен из-за войны, развязанной РФ. Об этом говорится в заявлении Офиса первой леди США, сообщает "Европейская правда".



В заявлении отмечается, что на сегодня усилия Мелании Трамп способствовали воссоединению 34 детей с их семьями.



В Белом доме связывают эти усилия с письмом, которое первая леди ранее написала кремлевскому правителю Владимиру Путину.



"Нет ничего сильнее, чем воссоединение матери с ребенком после длительной разлуки. Мой представитель и я сосредоточены на том, чтобы способствовать дальнейшему воссоединению людей, разлученных со своими близкими из-за войны между Украиной и Россией", – заявила Мелания Трамп.



Напомним, в мае Совет Европейского Союза ввел санкции против лиц и юридических лиц, ответственных за похищение украинских детей с временно оккупированных территорий.



Также сообщалось, что Литва обязуется выделить более 10 млн евро на поддержку инициатив, связанных с возвращением похищенных РФ детей, психологической и медицинской реабилитацией, укреплением системы опеки и обеспечением ответственности за преступления.





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