Осуждённые по делу 4 октября Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе требуют заключить процессуальное соглашение

05.10.2026 18:10





Осуждённые по делу, связанному с событиями 4 октября, Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе требуют заключить процессуальное соглашение.



Об этом они заявили сегодня на заседании в Тбилисском апелляционном суде. Кроме того, заключения процессуального соглашения потребовал ещё один осуждённый — Гури Жвания.



После заявления Муртаза Зоделава и Лаши Беридзе судебное заседание было отложено и возобновится 13 октября.



По делу 4 октября суд 7 мая текущего года приговорил Муртаза Зоделава и Лашу Беридзе к семи годам лишения свободы каждому.



Муртазу Зодалаве было предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2 статьи 19-222 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает покушение на захват и блокирование объектов стратегического и особо важного значения, совершённое группой лиц. Кроме того, ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 225 УК Грузии — организация и руководство групповым насилием.



Прокуратура также предъявила Муртазу Зоделава обвинение по статье 317 УК Грузии, которая предусматривает призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти.



Лаше Беридзе было предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2 статьи 19-222 Уголовного кодекса Грузии (покушение на захват объектов стратегического и/или особо важного значения, совершённое группой лиц). Также ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 225 УК Грузии, предусматривающей организацию и руководство групповым насилием.



Гури Жвания было предъявлено обвинение по части 2 статьи 225 УК Грузии, которая предусматривает участие в групповом насилии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





