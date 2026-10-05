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Осуждённые по делу 4 октября Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе требуют заключить процессуальное соглашение
05.10.2026 18:10
Осуждённые по делу, связанному с событиями 4 октября, Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе требуют заключить процессуальное соглашение.
Об этом они заявили сегодня на заседании в Тбилисском апелляционном суде. Кроме того, заключения процессуального соглашения потребовал ещё один осуждённый — Гури Жвания.
После заявления Муртаза Зоделава и Лаши Беридзе судебное заседание было отложено и возобновится 13 октября.
По делу 4 октября суд 7 мая текущего года приговорил Муртаза Зоделава и Лашу Беридзе к семи годам лишения свободы каждому.
Муртазу Зодалаве было предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2 статьи 19-222 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает покушение на захват и блокирование объектов стратегического и особо важного значения, совершённое группой лиц. Кроме того, ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 225 УК Грузии — организация и руководство групповым насилием.
Прокуратура также предъявила Муртазу Зоделава обвинение по статье 317 УК Грузии, которая предусматривает призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти.
Лаше Беридзе было предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2 статьи 19-222 Уголовного кодекса Грузии (покушение на захват объектов стратегического и/или особо важного значения, совершённое группой лиц). Также ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 225 УК Грузии, предусматривающей организацию и руководство групповым насилием.
Гури Жвания было предъявлено обвинение по части 2 статьи 225 УК Грузии, которая предусматривает участие в групповом насилии.
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