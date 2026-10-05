Молдова хочет завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году и вступить в 2030-м

05.10.2026 17:37





Молдова работает над тем, чтобы к началу 2028 года завершить техническую подготовку к переговорам о вступлении в ЕС, чтобы страна была готова к членству в 2030 году.



Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил премьер-министр Молдовы Василе Тофан после завершения заседания Совета ассоциации Молдова-ЕС в Брюсселе 5 октября.



Молдова хочет вступить в ЕС в 2030 году и завершить переговоры о вступлении к началу 2028 года.



"Наша цель – завершить техническую работу, необходимую для завершения переговоров, к началу 2028 года и подготовить Молдову к членству к 2030 году. Это амбициозный график", – заявил Тофан.



Он напомнил, что этим летом для Молдовы были открыты кластеры 1 и 6.



"Мы работаем над тем, чтобы открыть остальные кластеры до конца года и своевременно выполнить промежуточные критерии", – подчеркнул премьер.



"Мы не просим о более низких стандартах или более коротких путях. Мы верим в предсказуемый процесс, основанный на достижениях, в котором прогресс в реформах сопровождается прогрессом в переговорах", – добавил Василе Тофан.



"Европейская правда" со ссылкой на еврокомиссара по расширению Марту Кос уже сообщала о намерениях Молдовы завершить техническую часть переговоров о вступлении в 2028 году.



Стоит отметить, что 14 июля ЕС и Молдова (так же, как и Украина) начали переговоры по 6-му кластеру, касающемуся внешнеполитических связей и политики безопасности и обороны.



ЕС также разрабатывает предложения, согласно которым четыре страны, считающиеся лидерами в евроинтеграции – Черногория, Украина, Молдова и Албания – получат "дорожные карты" к членству.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





