ПАСЕ предложила признать нелегитимной Госдуму из-за нарушений на выборах

01.10.2026 11:44





Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предложила не признавать новую Госдуму РФ демократически избранным парламентом и легитимным органом власти. Ассамблея также выступила за ограничение контактов с новым составом Думы и введение санкций против организаторов российских выборов.



По мнению ПАСЕ, голосование 18–20 сентября не отвечало требованиям свободных и честных выборов. В Ассамблее заявили о подавлении политической оппозиции, ограничении доступа к независимой информации, запугивании избирателей и других нарушениях, а также об отсутствии условий для полноценной политической конкуренции. Отдельно ПАСЕ указала на недопуск к выборам партии «Яблоко», выступающей с антивоенной программой, и отсутствие международных наблюдателей ОБСЕ.



Ассамблея также осудила проведение российских выборов на оккупированных территориях Украины — в Крыму и Севастополе, а также в находящихся под контролем ВС РФ частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. ПАСЕ считает такие выборы незаконными и призывает привлечь к ответственности виновных в их организации и проведении.



Кроме того, ПАСЕ выступила против использования «фиктивных наблюдателей», которые, по оценке Ассамблеи, должны были создавать видимость легитимности российских выборов. Особую обеспокоенность в ПАСЕ вызвало участие в этом процессе граждан стран — членов Совета Европы и присутствие таких наблюдателей на оккупированных территориях Украины.



ПАСЕ также заявила, что новый состав Госдумы не может считаться независимым от российской исполнительной власти. В Ассамблее напомнили, что Дума поддерживала российскую агрессию против Украины, а прошедшие выборы, по ее оценке, не способны восстановить демократическую легитимность парламента.



По итогам голосования «Единая Россия» получила 349 из 450 мест в Госдуме. КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Еще один мандат достался «Родине», четыре — самовыдвиженцам. По данным ЦИК, в новую Думу избраны 46 участников вторжения в Украину.





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