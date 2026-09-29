Евросоюз рассматривает возможность обхода права вето отдельных стран при принятии решений

29.09.2026 15:07





Еврокомиссия планирует реформировать механизм принятия решений в Евросоюзе, целью которой является предотвращение использования государствами-членами права вето. Об этом СМИ пишут со ссылкой на проекты внутренних документов ЕС.



По распространенной информации, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие дни представит план, предусматривающий подготовку к расширению Евросоюза до более чем 30 государств-членов. При этом вносить изменения в Лиссабонский договор ЕС не потребуется.



СМИ пишут, что в случае утверждения это будут наиболее значительные изменения во внутреннем функционировании Евросоюза за последнее десятилетие.



Как сообщает СМИ, проект Еврокомиссии предусматривает использование переходных правовых положений. Их цель — отменить требование о единогласном согласии 27 государств-членов на многих промежуточных этапах процесса вступления в Евросоюз.



Еврокомиссия также выступает с инициативой ввести принятие решений квалифицированным большинством по большему числу вопросов, связанных с политикой ЕС, что предполагает согласие 15 стран Евросоюза.



Согласно проекту, правило принятия решений квалифицированным большинством должно распространяться, в частности, на санкции, права человека, оборону и безопасность, а также уклонение от уплаты налогов.



Для справки, для внедрения нового механизма принятия решений потребуется согласие всех государств-членов Евросоюза. Однако, как предполагает издание, ряд стран ЕС может не согласиться с этим планом.







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