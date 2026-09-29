Великобритания предложила ряду стран свой «ядерный зонтик»

29.09.2026 13:09





Великобритания предлагает свой «ядерный зонтик» странам-участницам Объединенных экспедиционных сил (JEF), соответствующее соглашение будет подписано в ноябре.



Об этом сообщила финская газета Iltalehti со ссылкой на командующего ВМС Великобритании Гвина Дженкинса и председателя комитета по вопросам обороны финского парламента Хейкки Аутто, передает «Европейская правда».



Великобритания предлагает Финляндии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литве, Нидерландам, Норвегии и Швеции свою национальную ядерную защиту в рамках новых боевых сил JEF. Таким образом, ядерное сдерживание в дальнейшем не будет осуществляться исключительно через систему ядерной обороны НАТО.



Ключевую роль в ядерной защите играют британские атомные подводные лодки.



«Финляндия находится под ядерным зонтиком. Это гарантируют наши подводные лодки, которые именно сейчас патрулируют Атлантику», – заявил командующий ВМС Великобритании во время визита в Финляндию.



Страны-участницы Объединенных экспедиционных сил подпишут соглашение о создании боевых подразделений в ноябре.



По словам председателя комитета по вопросам обороны парламента Финляндии, министр обороны Антти Хяккянен организует во вторник предварительное слушание комитета относительно предстоящего заседания JEF.



Объединенные экспедиционные силы – это многонациональная коалиция из 10 европейских стран во главе с Великобританией, созданная для оперативного реагирования на угрозы в Северной Европе, регионе Балтийского моря, Арктике и Северной Атлантике.



Великобритания вместе с Францией и США является одной из немногих стран НАТО, обладающих ядерным оружием.





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