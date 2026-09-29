В Китае состоялась церемония презентации нового поезда для Тбилисского метрополитена

29.09.2026 13:19





»Обновление Тбилисского метрополитена 111 новыми вагонами действительно является историческим событием в жизни нашего города, поскольку в последний раз новые вагоны поступали в Тбилисский метрополитен 34 года назад», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время посещения в Китае компании-производителя вагонов метро CRRC, где состоялась церемония презентации нового поезда, изготовленного специально для Тбилисского метрополитена.



Как было отмечено на мероприятии, специально для столицы Грузии были созданы новые вагоны, которые должны стать неотъемлемой частью Тбилисского метрополитена и символом дружбы между Грузией и Китаем.



Была выражена надежда, что слоган мероприятия — «Успешное развитие Тбилисского метрополитена» — является реальной перспективой.



Выступая на мероприятии, мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал о значении метрополитена для столицы и отметил, что сегодняшний день дает метрополитену новую жизнь.



«Я рад, что сегодня нахожусь в одной из крупнейших в мире компаний — производителей вагонов метро CRRC — в связи с очень важной для нашей столицы новостью и вместе с вами отмечаю это радостное событие. Обновление Тбилисского метрополитена 111 новыми вагонами — действительно историческое событие в жизни нашего города, поскольку в последний раз новые вагоны поступали в Тбилисский метрополитен 34 года назад.



У Тбилисского метрополитена долгая история. В свое время его создание стало важнейшим шагом в развитии транспортной системы города. Сегодня мы продолжаем эту историю и даем метрополитену новую жизнь, чтобы он отвечал потребностям современного Тбилиси.



Метро для Тбилиси — это не просто средство передвижения. Это часть повседневной жизни города. Это транспорт, которым ежедневно пользуются сотни тысяч людей. Поэтому обновление метро означает не только обновление транспорта — это шаг к созданию еще более комфортной, безопасной и современной среды», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, проект обновления вагонов метро не удалось бы реализовать без большой поддержки правительства Грузии и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB). При этом, как отметил мэр, важное значение имело сотрудничество ООО «GT Group» с одной из крупнейших компаний — производителей железнодорожного подвижного состава, китайской компанией CRRC.



По информации мэра, на данном этапе уже завершено производство первого полностью современного состава из четырех вагонов, который в конце года будет доставлен в Тбилиси. Кроме того, как заявил Каха Каладзе, в общей сложности Тбилисский метрополитен получит 25 поездов: 14 поездов будут состоять из четырех вагонов, а 11 — из пяти вагонов.



«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом сложном и ответственном процессе. Благодарю наших китайских партнеров, которые принимают нас с удивительным радушием и теплотой и разделяют с нами нашу радость.



Сейчас за моей спиной находится новый вагон, предназначенный для Тбилисского метрополитена, который одновременно является новым шагом в будущее Тбилиси. Поздравляю с успешной реализацией проекта!» — заявил Каха Каладзе.



В свою очередь, вице-президент группы CRRC Ли Диннань отметил, что проект будет иметь большое значение для углубления экономических и торговых отношений между Китаем и Грузией, укрепления исторической дружбы и соединения Азии и Европы.



«Проект Тбилисского метрополитена — один из символических проектов, реализованных CRRC в рамках высококачественного развития инициативы «Пояс и путь», и результат взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Грузией. После ввода в эксплуатацию он еще больше усовершенствует транспортную сеть города, повысит уровень общественных услуг и облегчит передвижение граждан. Проект будет иметь большое значение для углубления экономических и торговых отношений между Китаем и Грузией, укрепления исторической дружбы и соединения Азии и Европы.



Сегодняшняя торжественная презентация первого поезда является важным этапом проекта, более того — новым началом для обеих сторон в углублении сотрудничества и совместном освоении новых рынков. В будущем мы надеемся вместе со всеми заинтересованными сторонами в Грузии расширять сферы сотрудничества», — заявил вице-президент группы CRRC.



В мероприятии приняли участие посол Грузии в Китае Паата Каландадзе, директор «Тбилисской транспортной компании» Георгий Шаркови, один из основателей GT Group Гия Гвелесиани, вице-президент группы CRRC Ли Диннань, председатель совета директоров CRRC Pucheng Ян Ци и генеральный директор CRRC Pucheng Су Хайта.





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