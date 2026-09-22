Суд запретил компании из Цхинвали использовать наименование "Кока-кола"

22.09.2026 22:48





Арбитражный суд Москвы по иску американского производителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company запретил зарегистрированному в т.н. Южной Осетии (оккупированный Россией Цхинвальский регион Грузии - ред.) ООО "Кока-кола Компании" (Coca-Cola Company) использовать в своем фирменном наименовании обозначение "Кока-кола", передает РИА Новости.



"Суд решил… запретить ООО "Кока-кола Компании", ответчику, использовать в составе фирменного наименование обозначение "Кока-кола" на территории Российской Федерации при осуществлении всех видов деятельности, в отношении которых зарегистрирован филиал ООО "Кока-кола Компании", - огласил резолютивную часть решения судья Максим Ведерников.



Суд также наложил на ответчика судебную неустойку в случае неисполнения судебного акта в размере 1 тысячи рублей за каждый день неисполнения. Это требование истца удовлетворено частично – американская компания просила назначить судебную неустойку в размере 20 тысяч рублей за каждый день неисполнения.



Представитель истца пояснил в суде, что в России у ответчика есть филиал и в иске заявлено требование о прекращении использования названия в РФ. Юрист налоговой инспекции, привлеченной третьим лицом, подтвердил, что филиал был аккредитован в 2024 году.



Истец сообщил также, что в продаже была выявлена поддельная Coca-Cola, на этикетке которой изготовителем указана компания из Новосибирска "ПКВ", а производителем – южноосетинское ООО "Кока-кола Компании".



По словам юриста, "The Coca-Cola Company, правообладатель общеизвестных товарных знаков, не может допустить существование в России филиала компании с полностью идентичным названием". Ответчик своего представителя на судебные заседания не направлял.



По данным Роспатента, товарный знак Coca-Cola, принадлежащий The Coca-Cola Company, признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков с 1996 года. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании.





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