МВД: задержанные в Испании по делу о «комнате пыток» – не граждане Грузии

22.09.2026 21:45





Министерство внутренних дел Грузии называет недостоверной информацию испанских СМИ о том, что семеро задержанных в городе Эстепона по делу о «комнате пыток» являются гражданами Грузии. В ведомстве заявили Радио Свобода, что задержанные также не являются этническими грузинами.



Согласно сообщениям испанских СМИ, 5 сентября в Эстепоне в ходе спецоперации полиция обнаружила в одном из домов так называемую «комнату пыток». Испанские издания пишут, что задержанные — граждане Грузии.



Первоначально эту информацию распространило одно из крупнейших и влиятельнейших интернет-изданий Испании — El ESPAÑOL.



Последние два дня ряд испанских изданий публикует материалы о семи задержанных в Эстепоне лицах, которые, по данным журналистов, предположительно оборудовали в жилом доме «комнату пыток».



По информации источников испанских репортеров, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов освободили двух пострадавших мужчин и задержали семерых подозреваемых.



По данным EL ESPAÑOL, в доме полицейские обнаружили помещение, стены и пол которого были затянуты полиэтиленовой пленкой.



Как пишет интернет-издание со ссылкой на источники, близкие к следствию, пленка использовалась обвиняемыми для того, чтобы во время пыток кровь не попадала на пол и стены, лишая криминалистов возможности зафиксировать биологические следы.





Согласно публикации, в комнате полиция нашла клещи, молотки и другие предметы, которыми, по версии следствия, могли пытать жертв.



По данным EL ESPAÑOL, в полицию 5 сентября обратилась спутница одного из пострадавших. Мужчина, гражданин Марокко, заранее предупредил ее, что направляется предположительно на деловую встречу, и попросил вызвать полицию, если он не выйдет на связь примерно через 20 минут.



Как сообщает издание со ссылкой на источник, после полученного вызова прибывшие по адресу полицейские обнаружили во дворе раненого мужчину, после чего запросили подкрепление и проникли внутрь дома.



«В покрытой пленкой комнате они обнаружили второго мужчину — гражданина Испании, привязанного к стулу, окровавленного и со следами телесных повреждений», — отмечает издание.



По информации испанских медиа, в ходе обыска дома сотрудники полиции также изъяли огнестрельное оружие, в том числе два автомата типа АК-47 и пистолеты.



Согласно испанским СМИ, задержанные за совершение жестокого преступления — граждане Грузии, являющиеся предполагаемыми членами восточноевропейской преступной группировки.



Испанские журналисты сообщают, что все семеро фигурантов помещены под стражу. Со ссылкой на источники в следственных органах они заявляют, что задержанным вменяют возможное участие в организованном преступном сообществе, пытки, похищение человека и покушение на убийство.



По тем же данным, правоохранительные органы продолжают розыск других возможных участников группировки и не исключают привлечения к расследованию Интерпола.



Источник: SOVA

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