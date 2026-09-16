Мария Захарова призвала молодых грузин приехать в Россию

16.09.2026 18:10





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила в Россию молодежь Грузии, чтобы она самостоятельно смогла ответить на вопросы о двусторонних отношениях между странами.



В своем заявлении Захарова отметила, что сегодня «цена правды» составляет стоимость авиабилета. Туристам она порекомендовала посетить местные театры и музеи, а также сравнить, где грузинская кухня вкуснее — в Тбилиси или Москве.



«Вот знаете, как говорят, что правда бесценна. Я не поспорю с этим, она действительно бесценна. Но вот этот конкретный фрагмент, вот эта часть правды, она действительно может быть оценена. Знаете, сколько она стоит? Она стоит всего лишь стоимости билета из Грузии в Россию. Приезжайте, посмотрите сами. Поговорите с нашими гражданами. Походите по нашим театрам, музеям, кстати говоря, ресторанам. Можно сравнить, где грузинская кухня вкуснее – в Тбилиси или Москве».



Примечательно, что это заявление Захарова сделала в ответ на вопрос пророссийского политика из Грузии Мамуки Пипия, который спросил, готов ли МИД РФ «помочь» грузинской молодежи «в поисках объективной информации».



Захарова отметила, что после отмены визового режима между Россией и Грузией в мае 2023 года барьеров для поиска ответов на такие вопросы «больше нет». Она также заявила: «западная пропаганда» делает все, чтобы в Грузии не верили в хорошее отношение к ним со стороны россиян.



Источник: SOVA

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