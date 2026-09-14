Генпрокурор Украины предъявил обвинение директору Антикоррупционного бюро

14.09.2026 11:29





Генеральный прокурор Украины предъявил обвинение директору Национального антикоррупционного бюро, — об этом со ссылкой на генерального прокурора страны Руслана Кравченко сообщают украинские СМИ.



Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал уведомление о подозрении в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Семёна Кривоноса, обвинив его в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.



«Так называемая операция «Карфаген» была направлена не только против меня. Её истинной целью было получение доступа к материалам уголовных дел, которые ведутся в отношении руководителей и сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. А после этого — отстранение меня от должности генерального прокурора и приостановление процессуальных решений по этим делам», — заявил генеральный прокурор Украины.



Кравченко призвал Семёна Кривоноса и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александра Клименко подать в отставку.



Напомним, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на прошлой неделе объявил о своей отставке, однако официально он пока не освобождён от должности. До этого стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели в Офисе генерального прокурора специальную операцию «Карфаген» по выявлению преступной организации.



В частности, речь шла об участии группы под руководством должностного лица Офиса генерального прокурора в покровительстве сети мошеннических колл-центров и отмывании активов. В рамках расследования был задержан заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Сергей Кропива, которого подозревают в покровительстве мошенническим колл-центрам. Прокурор отметил, что детективы зафиксировали разговор между Кропивой и генеральным прокурором 4 марта 2026 года, из которого следует, что Кропива «находится под покровительством генерального прокурора». По утверждению прокурора, именно этим объясняется, почему у него были «широкие полномочия». Кравченко заявил, что не имеет никакого отношения к покровительству незаконным колл-центрам.





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