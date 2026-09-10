Разыскиваемый в Грузии Отар Романов-Парцхаладзе назвал бойцов «Грузинского легиона» военными преступниками

10.09.2026 14:16





Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе назвал «военными преступниками» бойцов «Грузинского легиона», воюющих в Украине на стороне ВСУ. Сам экс-прокурор недавно сформировал в России «добровольческое интернациональное» подразделение «Георгиевский» с целью поддержать военную агрессию против Украины.



В ходе интервью ТАСС журналист попросил Романова-Парцхаладзе рассказать о своем отношении «Грузинскому национальному легиону», признанному террористическим и запрещенным в РФ:



«Отношение к ним однозначное – это военные преступники, которые обязательно ответят за свои деяния и будут осуждены по законам Российской Федерации».



Ранее Романов-Парцхаладзе заявил, что с началом т. н. СВО он не мог оставаться в стороне и решил помогать российским военнослужащим, а также жителям Донбасса и приграничных с Украиной областей. По словам экс-прокурора, в подразделение «Георгиевский» вступают добровольцы, которые ценят общую историю России и Грузии, «вековое братство».



Напомним также, что в Грузии в отношении Романова-Парцхаладзе возбуждено уголовное дело по статье 109 УК, что подразумевает организацию умышленного убийства по найму и из корыстных побуждений. Бывший генпрокурор обвиняется в организации покушения на бизнесмена Левана Джангвеладзе.



Отар Романов-Парцхаладзе утратил грузинское гражданство в связи с получением паспорта РФ. Власти Грузии заявляли, что это усложняет процесс его экстрадиции на родину.





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