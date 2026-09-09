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ЕС остаётся крупнейшим торговым партнёром Грузии


09.09.2026   21:19


За январь–июнь 2026 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 5,8%, до $12,9 млрд. Экспорт увеличился на 20% — до $3,88 млрд, импорт — на 0,7%, до $9,05 млрд.

ЕС остаётся крупнейшим торговым партнёром Грузии — его доля во внешнеторговом обороте составляет 20,1%. Следом идут Турция (12,8%), Россия (11,8%), Китай (11,6%) и США (8,4%).

При этом роль ЕС особенно заметна в импорте: на страны Евросоюза приходится 24,4% всего импорта Грузии, тогда как в экспорте — 10%.


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