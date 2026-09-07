BBC: Москва не хотела, чтобы Уиткофф и Кушнер увидели это в Киеве

07.09.2026 17:40





Для спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киеве провели короткую экскурсию по Софийскому собору. В то же время российская сторона была против подобных мероприятий для спецпредставителей Дональда Трампа.



Об этом пишет ВВС Україна со ссылкой на осведомленные источники.



В материале отмечается, что для Уиткоффа и Кушнера подготовили небольшую экскурсию по собору, хотя «россияне были против того, чтобы в Киеве для американских спецпосланников проводили подобные исторические экскурсы».



Впрочем, судя по видео, распространенному Офисом президента, спецпредставителям президента США такой формат понравился, отмечает издание.



Один из осведомленных собеседников BBC Україна также указал на сходство «по типажу» Кушнера и Зеленского.



«По своему типажу Кушнер и Зеленский похожи. У Кушнера постоянно куча каких-то бумаг, карт, планов, он прагматичен. А Уиткофф больше похож на Давида Арахамию, поскольку у него подход в духе: «Давайте сядем в ресторане, поужинаем и поговорим»», — цитирует издание свой источник.



Следующие несколько часов украинская и американская делегации провели за столом переговоров. Разговоры проходили в несколько этапов.



5 сентября Уиткофф и Кушнер посетили Москву и провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.



6 сентября спецпосланники президента США Дональда Трампа впервые прибыли в Украину для участия в переговорах о завершении войны.



Во время визита в Киев Джаред Кушнер заявил, что президент Трамп стремится добиться не только завершения войны РФ против Украины, но и долгосрочного мира.



По данным Kyiv Independent, Трамп может провести телефонный разговор с Путиным после того, как его проинформируют о результатах переговоров спецпосланников в Москве и Киеве.





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