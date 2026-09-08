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Зампоспреда ЕС при ООН: Призываем Грузию отменить или существенно пересмотреть недавно принятое законодательство
08.09.2026 18:36
«Мы призываем Грузию отменить или существенно пересмотреть недавно принятое законодательство», — заявил заместитель постоянного представителя Европейского союза при ООН Мишель Червоне Дурсо на 63-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
К заявлению также присоединились Албания, Лихтенштейн, Молдова, Черногория и Северная Македония.
В своём выступлении представитель ЕС обратил внимание на существующие в различных странах мира вызовы в сфере прав человека. Отдельный тематический блок заявления был посвящён Грузии.
«Европейский союз напоминает Грузии о её обязательстве защищать фундаментальные свободы и призывает отменить или существенно пересмотреть недавно принятое законодательство, которое подрывает международные стандарты в области прав человека.
Европейский союз глубоко обеспокоен политически мотивированным использованием судебной системы против организаций гражданского общества, а также принятием репрессивных мер, направленных против представителей оппозиции, правозащитников и независимых СМИ.
Европейский союз решительно осуждает произвольные задержания и усиливающиеся репрессии, включая задержания лидеров оппозиции, независимых журналистов, работников СМИ и представителей гражданского общества.
Европейский союз подчёркивает требование к Грузии урегулировать эти вопросы, привести свою политику в соответствие с международными стандартами и вступить в конструктивный диалог для восстановления доверия к демократическим институтам», — заявил Мишель Червоне Дурсо.
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