Экс-генпрокурор Грузии сформировал в РФ интернациональное подразделение «Георгиевский»

07.09.2026 21:06





Добровольческое интернациональное подразделение "Георгиевский" для участия в боевых действиях в зоне СВО сформировано в России. Об этом ТАСС рассказал командир подразделения, экс-генпрокурор Грузии, ветеран СВО Отар Романов-Парцхаладзе.



"Именно русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария в 1945 году водрузили Знамя Победы над рейхстагом, каждый четвертый мой соотечественник воевал за свободу. Я уверен, что, как и тогда, символ разгрома врага снова поднимут Русский и Грузин. Нашими единомышленниками и сторонниками, выступающими за объединение наших народов и стран, а также в защиту традиционных семейных ценностей, сформировано интернациональное подразделение "Георгиевский", - сказал он, уточнив, что название связано с Георгиевским трактатом 1783 года, который сыграл огромную роль в истории грузинского народа.



По его словам, главная задача подразделения - это "довести до конца борьбу с тем злом, которое угрожает не только нам, но и всему миру".



Романов-Парцхаладзе отметил, что добровольно принял решение участвовать в СВО на стороне России. Кроме того, он подчеркнул, что с самого начала боевых действий вместе со своей командой активно помогает российским военнослужащим и мирному населению ДНР, Курской, Брянской и Белгородской областей.



"Сегодня, когда Россия сражается против западного давления за сохранение своей идентичности, традиций, языка и культуры, я готов помогать Родине в достижении всех намеченных лидером целей", - добавил он.





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