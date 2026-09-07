Transparency International: бизнесмен перевел «Грузинской мечте» 60 000 лари и в тот же день выиграл тендер

07.09.2026 19:45





По данным организации Transparency International Georgia, 13 июля 2026 года бизнесмен Важа Усанеташвили перечислил «Грузинской мечте» 60 000 лари (около 23 тысяч долларов). В тот же день его компания ООО «Арсакидзе-2000» получила от гамгеоба (районной администрации) Исани тендер на сумму 712 000 лари (порядка 270 тысяч долларов).



«Это хорошо отлаженная коррупционная схема, которая годами кормится за счет нашего бюджета. Вот как устроена эта бизнес-модель: через несколько недель после пожертвования, в конце месяца, компания получила еще один тендер. В итоге перечисленные в июле 60 000 лари конвертировались в контракты на сумму 1,4 млн лари.



С 2013 года по сегодняшний день ООО «Арсакидзе-2000» выиграло из государственного бюджета 108 тендеров на общую сумму 49 миллионов лари. Из этих 49 миллионов львиная доля — 45 млн лари — приходится исключительно на администрации районов Исани и Самгори (в общей сложности 96 тендеров).





Помимо тендеров, компания получила от государства прямые закупки на сумму 387 000 лари (в том числе прямой контракт на сумму 266 000 лари в августе 2025 года — вновь от администрации Исани).



В свою очередь, с 2017 года Усанеташвили пожертвовал «Мечте» уже 516 000 лари. Он ежегодно переводит партии максимально допустимую законом сумму», — говорится в заявлении.



Transparency International также отмечает, что в 2012 году Усанеташвили пожертвовал 30 000 лари тогдашней правящей партии — «Единому национальному движению».



Источник: SOVA

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