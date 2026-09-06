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Зеленский: Россия не предоставила спецпосланникам президента США возможность прибыть в Киев на самолете


06.09.2026   18:02


По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина подготовилась к встрече в аэропорту с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, - об этом сообщают украинские СМИ.

«К сожалению, своими ударами русские показали, что они не могут приземлиться на самолете, несмотря на то, что мы все подготовили и наши аэропорты работают», — заявил Зеленский до того, как Кушнер и Уиткофф прибыли на Софийскую площадь в автоколонне.

Напомним, американцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сегодня прибыли в Киев на поезде.


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