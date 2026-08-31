Министр образования Украины Андрей Бутенко благодарит Гиви Миканадзе за поддержку

31.08.2026 14:12





Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко направил официальное письмо министру образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе, в котором поблагодарил его за поддержку.



«Министерство образования и науки Украины и Украинский центр оценивания качества образования выражают Вам своё глубочайшее уважение и искреннюю благодарность за непоколебимую поддержку нашей страны и сотрудничество в этот тяжелейший период нашей истории.



В то время, когда Украина борется за свою свободу и независимость, наше единство с цивилизованным миром является нашей величайшей силой.



В этом году украинские абитуриенты, которые из-за войны были вынуждены покинуть Украину, получили возможность сдавать экзамены для поступления в украинские высшие учебные заведения в 32 странах мира.



Выражаем огромную благодарность Министерству образования, науки и молодёжи Грузии, а также тем образовательным учреждениям, которые обеспечили безопасные условия для проведения экзаменов для украинских абитуриентов.



Особую благодарность выражаем Вам за всестороннюю поддержку — обеспечение технического оснащения экзаменационных помещений и создание всех необходимых условий для студентов, требовавшихся для организации и проведения экзаменов для поступления на программы бакалавриата и магистратуры в высших учебных заведениях Украины.



Благодаря эффективному и прекрасно организованному Вами экзаменационному процессу украинская молодёжь получила возможность продолжить обучение и поступить в высшие учебные заведения Украины.



Ваша солидарность — это не просто организационная помощь, это важный вклад в сохранение интеллектуального потенциала Украины и будущее восстановление страны.



Мы особенно высоко ценим наше надёжное партнёрство и искренне желаем Вам и всем представителям сферы образования Вашей страны профессиональных успехов, добра, благополучия и счастья!



Выражаем искреннюю благодарность руководству всех образовательных организаций за всестороннюю помощь, оказанную в процессе проведения вступительных экзаменов в 2026 году, и за готовность создать временные экзаменационные центры. Также благодарим преподавателей, координаторов и IT-специалистов, с которыми мы имели честь сотрудничать.



Вместе мы сильнее! Спасибо за солидарность и надёжную поддержку.



Мы верим, что и в дальнейшем будет продолжаться плодотворное сотрудничество и всесторонняя поддержка нашей страны со стороны правительства Вашей страны», — говорится в официальном письме, распространённом Министерством образования Грузии.





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