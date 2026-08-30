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Автобус, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с КАМАЗом и съехал в кювет - погибли 5 человек
30.08.2026 12:21
В Ставропольском крае России пять человек погибли при столкновении ехавшего из Грузии автобуса с «КАМАЗом». Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По их информации, 24 человека пострадали, в том числе пятеро детей. По данным ГАИ, четверо детей находятся в удовлетворительном состоянии, а один ребенок - в реанимации.
По предварительным данным, ДТП произошло примерно в 1:00 в районе поселка Иноземцево.
«Водитель автобуса Setra, следовавшего по маршруту Грузия - Москва, выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего «КАМАЗа», в результате чего произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.
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