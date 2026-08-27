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Все крупные нефтеперерабатывающие заводы «Лукойла» в России приостановили работу из-за атак дронов
27.08.2026 11:10
Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в России 26 августа приостановил переработку сырой нефти после атаки украинского дрона, сообщает Reuters.
По данным издания, это четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод в РФ и второй по объемам производства бензина.
Губернатор Глеб Никитин вчера заявил, что 26 августа в результате атаки украинского беспилотника на Нижегородскую область был поврежден промышленный объект.
По данным источников, в результате атаки дрона были повреждены несколько перерабатывающих установок, внутренняя инфраструктура и общезаводские объекты. Они не могут сказать, сколько времени потребуется для устранения повреждений и возобновления переработки на нефтеперерабатывающем заводе.
В настоящее время все крупные российские нефтеперерабатывающие заводы «Лукойла» не работают. Пермский нефтеперерабатывающий завод прекратил работу после атаки беспилотников 21 августа, а Волгоградский нефтеперерабатывающий завод - 31 июля.
Reuters пишет, что «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» способен перерабатывать около 15 миллионов метрических тонн сырой нефти в год и производить около 5 миллионов тонн бензина, более 5 миллионов тонн дизельного топлива, 2 миллиона тонн мазута и около 500 000 тонн битума.
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