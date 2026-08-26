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Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы


26.08.2026   15:06


Президент Украины Владимир Зеленский наградил американского миллиардера Илона Маска орденом Свободы. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 26 августа.

Маск удостоен награды за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, а также за развитие отношений между народами Украины и США.


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