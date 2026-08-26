Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы

26.08.2026 15:06





Президент Украины Владимир Зеленский наградил американского миллиардера Илона Маска орденом Свободы. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 26 августа.



Маск удостоен награды за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, а также за развитие отношений между народами Украины и США.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





