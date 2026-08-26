США приостановили прием заявок на получение виз по всему миру

26.08.2026 15:00





США приостановили прием заявок на визы по всему миру.



Как пояснили в Госдепартаменте США, в рамках ужесточения иммиграционной политики начинается переподготовка сотрудников американских посольств и консульств, в связи с чем график приема визовых заявлений будет скорректирован с учетом проведения этих мероприятий.



При этом в Госдепартаменте не уточняют сроки и детали обучения. По данным ведомства, этот процесс направлен на то, чтобы помочь сотрудникам консульств выявлять заявителей, которые, по их мнению, могут стать зависимыми от государственных льгот США.



Ранее издание Financial Times сообщило, что заявители, у которых уже были назначены собеседования в посольствах и консульствах, получили по электронной почте уведомления о переносе интервью. Новую дату им обещали сообщить позднее.







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