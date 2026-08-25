В РПЦ велели россиянам «не открывать рот» на власть

25.08.2026 10:51





Россияне должны приучаться подчиняться начальству через почитание родителей, заявил настоятель Храма Троицы Живоначальной в Хохлах протоиерей Андрей Ткачев. Он связал неповиновение власти с нарушением пятой библейской заповеди «чти отца и матерь». «Тот, кто исполнил ее, у кого она в сердце, в крови, тот… не открывает свой гнилозубый рот на всякого начальника», — сказал священник.



По словам Ткачева, ругать начальство — «государственное, церковное» — людей «научил Сатана». «Ничего святого для них нет. Злословят власти… Не боятся. Как бесы живут. Считают, что… наверху самые главные дураки», — отметил он. С точки зрения протоиерея, почитание родителей могло бы предотвратить революции и бунты в России, потому что в таком случае люди боялись бы «поднимать руку на тех, кого бог поставил выше» их.



Ранее в РПЦ назвали самой большой опасностью для россиян непослушание Церкви и наличие собственного мнения. Иерей Александр Сергеев сетовал, что, имея доступ к интернету, люди предпочитают самостоятельно изучать различные вопросы и формировать взгляды, не руководствуясь голосом духовенства.



Глава РПЦ патриарх Кирилл также регулярно высказывается на тему отношения граждан к власти. Например, за несколько месяцев до четвертой годовщины вторжения в Украину он говорил, что россияне должны благодарить бога за президента Владимира Путина и «за все то, что сегодня совершает Россия».





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