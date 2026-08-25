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Сегодня суд обсудит избрание меры пресечения в отношении Ираклия Гарибашвили
25.08.2026 11:16
Сегодня Тбилисский городской суд обсудит избрание меры пресечения в отношении бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Процесс назначен на 13:00.
Для справки, бывшему премьер-министру Грузии, находящемуся в заключении Ираклию Гарибашвили предъявлено новое обвинение. Соответствующее заявление было сделано на брифинге в Генеральной прокуратуре.
Как заявил заместитель генерального прокурора Амиран Гулуашвили, дело касается коррупционного преступления, в частности, получения денежной суммы в особо крупном размере. По информации прокуратуры, в рамках закупки медицинского оборудования и инвентаря, необходимых Министерству обороны, непосредственно Ираклий Гарибашвили получил в виде взятки 750 000 лари. В общей сложности же государству был причинён имущественный ущерб в размере 6 985 255 лари.
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