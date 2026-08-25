Пенитенциарная служба Грузии объяснила запрет на роман Лаши Бугадзе в тюрьме

25.08.2026 11:55





Специальная пенитенциарная служба Грузии объяснила причины, по которым было отказано в передаче в тюрьму романа Лаши Бугадзе «Наблюдатель». Руководитель правозащитной организации «Сапари» Байя Патарая опубликовала официальный ответ на запрос адвоката Георгия Чхеидзе.



В письме, подписанном начальником административного департамента Никой Абрамишвили, отмечается, что «название романа Бугадзе «Наблюдатель» порождает неясность относительно содержания произведения и не дает возможности однозначного толкования».



Также указывается, что «литература неясного содержания, которая потенциально может угрожать безопасности обвиняемого/осужденного и нормальному функционированию учреждения, не может быть передана в пенитенциарное учреждение, независимо от того, кто является ее автором».



Ранее стало известно, что в женском пенитенциарном учреждении №5 города Рустави отказались передать роман «Наблюдатель» Нане Сандер, осужденной по «делу 4 октября» и отбывающей 7-летний тюремный срок. По оценке организации PEN Georgia, которая объединяет свыше 70 писателей, произошедшее — тревожный случай цензуры.





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