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Бывший президент Армении Роберт Кочарян и его сын были задержаны Антикоррупционным комитетом страны
25.08.2026 11:26
Бывший президент Армении Роберт Кочарян и его сын Седрак Кочарян были задержаны в рамках уголовного дела, расследуемого Антикоррупционным комитетом.
По сообщению армянских СМИ, перед задержанием Антикоррупционный комитет Армении провел обыски и другие следственные действия по нескольким десяткам адресов, принадлежащих Роберту Кочаряну и членам его семьи.
Как заявил руководитель офиса Роберта Кочаряна Баграт Микоян, второй президент Армении сегодня утром был доставлен в Антикоррупционный комитет. Также появилась информация, что правоохранители вошли в жилые квартиры сыновей Роберта Кочаряна — Левона и Седрака Кочарянов.
На данном этапе Антикоррупционный комитет Армении не распространил дополнительных подробностей относительно предъявленных обвинений.
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