Опубликована информация о зачислении абитуриентов в высшие и профессиональные учебные заведения

25.08.2026 11:28





Национальный центр оценивания и экзаменов публикует информацию о зачислении абитуриентов в высшие и профессиональные образовательные учреждения.



По данным Национального центра, чтобы узнать, получил ли абитуриент право на обучение по соответствующей образовательной программе, необходимо зайти на сайт online.naec.ge и в соответствующем поле указать личный номер и пароль.



«Напоминаем, что в рамках реформы высшего образования в этом году абитуриентам была предоставлена возможность наряду с желаемым количеством программ высшего образования выбирать также программы профессионального образования. Кроме того, государство полностью финансирует тех абитуриентов, которые получили право на обучение в учрежденных государством высших и профессиональных образовательных учреждениях.



В 2026 году на основании результатов Единых национальных экзаменов право на обучение в высших и профессиональных образовательных учреждениях получили 34 150 абитуриентов.



На бакалавриате будут обучаться 29 481 абитуриент. Из них в учрежденные государством высшие образовательные учреждения зачислены 17 862 абитуриента, а в частные высшие образовательные учреждения — 11 619 абитуриентов.



Право продолжить обучение по профессиональным образовательным программам получили 3 141 абитуриент: 1 322 — в государственных профессиональных учебных заведениях, 1 819 — в частных профессиональных учебных заведениях.



На программу подготовки по грузинскому языку зачислены 1 528 абитуриентов: 1 495 — в государственные высшие образовательные учреждения и 33 — в частные.



Национальный центр оценивания и экзаменов напоминает абитуриентам, что для заключения договора необходимо обязательно связаться с тем высшим образовательным учреждением, в котором они получили право на обучение», — говорится в распространенной информации.







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