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Россия уничтожила склад Красного Креста в Херсоне


25.08.2026   10:34


Вечером 23 августа в результате российской атаки беспилотников в Херсоне загорелся склад Украинского Красного Креста. Пожар уничтожил гуманитарные запасы общей стоимостью почти 28 млн гривен (53 млн рублей), сообщила организация. Речь идет об оборудовании для подготовки к осенне-зимнему периоду и для оперативного реагирования на последствия обстрелов, в том числе материалах для временного перекрытия поврежденных домов. Также на складе хранились медицинские принадлежности, одеяла, гигиенические наборы, оборудование для обеспечения водой и электроэнергией и другая гуманитарная помощь. Среди сотрудников и волонтеров никто не пострадал, они продолжат работу.

Это уже как минимум второй склад Украинского Красного Креста, уничтоженный российским ударом этим летом. Первый был полностью разрушен в результате массированной атаки на Киев 2 июля. Тогда было уничтожено около 320 тысяч единиц гуманитарной помощи стоимостью более 79 млн гривен (148 млн рублей), в том числе генераторы, тепловые насосы, медицинские носилки, дефибрилляторы, аппараты ультразвуковой диагностики, мониторы пациента. Значительную часть этих грузов доставили в Украину через Европейский механизм гражданской защиты для усиления готовности страны к чрезвычайным ситуациям.

Еще один склад Красного Креста в Бориспольском районе Киевской области пострадал во время российской атаки 20 августа. В организации сообщили, что здание получило незначительные внешние повреждения, однако хранившиеся внутри гуманитарные запасы остались нетронутыми.


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