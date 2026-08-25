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Администрация Трампа намерена аннулировать визы иностранцев, запросивших убежище


25.08.2026   10:53


Администрация президента США Дональда Трампа сообщила в понедельник, что планирует аннулировать ‌неиммиграционные визы иностранцев, которые подали прошение о предоставлении убежища в США или ожидающих ​решения по ​нему.

Представитель ​Госдепартамента США ⁠сообщил, что ведомство координирует ‌работу с министерством внутренней ‌безопасности, чтобы выявлять и аннулировать неиммиграционные визы ​иностранцев, приехавших в Соединенные Штаты ‌как краткосрочные посетители, а затем подавших ​прошение об убежище чтобы остаться ‌в стране на постоянной основе.

В заявлении Госдепартамента не уточняется, сколько ​виз планируется аннулировать ​в ‌рамках этого процесса. Информационное агентство Associated Press ​со ссылкой на документы Госдепартамента США и двух американских чиновников сообщило, что мера может затронуть до 200.000 обладателей деловых и туристических виз. Если эти ​планы будут ⁠реализованы, речь будет идти о крупнейшем аннулировании виз ‌в истории США.


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