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Администрация Трампа намерена аннулировать визы иностранцев, запросивших убежище
25.08.2026 10:53
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила в понедельник, что планирует аннулировать неиммиграционные визы иностранцев, которые подали прошение о предоставлении убежища в США или ожидающих решения по нему.
Представитель Госдепартамента США сообщил, что ведомство координирует работу с министерством внутренней безопасности, чтобы выявлять и аннулировать неиммиграционные визы иностранцев, приехавших в Соединенные Штаты как краткосрочные посетители, а затем подавших прошение об убежище чтобы остаться в стране на постоянной основе.
В заявлении Госдепартамента не уточняется, сколько виз планируется аннулировать в рамках этого процесса. Информационное агентство Associated Press со ссылкой на документы Госдепартамента США и двух американских чиновников сообщило, что мера может затронуть до 200.000 обладателей деловых и туристических виз. Если эти планы будут реализованы, речь будет идти о крупнейшем аннулировании виз в истории США.