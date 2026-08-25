Бывший советник Саакашвили претендует на пост президента Франции

25.08.2026 10:56





Депутат Европарламента, бывший советник третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, лидер левоцентристской партии «Общественная трибуна» Рафаэль Глюксманн официально объявил о намерении баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2027 года.



С 2008 по 2012 год Глюксманн жил в Тбилиси и работал официальным советником Михаила Саакашвили (в разгар послереволюционных реформ и после войны 2008 года). Он активно продвигал евроинтеграцию Грузии и до сих пор регулярно выступает в защиту Саакашвили, называя его политическим заключенным и требуя его освобождения.



В 2009 году Глюксманн женился на экс-замминистра внутренних дел Грузии (а позже и Украины) Эке Згуладзе. Пара прожила в браке до 2014 года, у них растет общий сын.



Свой грузинский политический опыт Рафаэль Глюксманн задокументировал в совместной с Михаилом Саакашвили книге «Я говорю вам о свободе» (Je vous parle de liberté). Кроме того, еще до переезда в Тбилиси он снял документальный фильм, посвященный «цветным революциям» в Украине и Грузии, а в дальнейшем активно выступал на международной арене в защиту украинских политзаключенных.



Рафаэль — сын знаменитого французского философа-антикоммуниста Андре Глюксманна (автора книги «Кухарка и людоед»). При этом его дед, Рубин Глюксманн, в 1920–30-х годах был советским агентом Коминтерна и разведчиком в Европе.



На евровыборах 2024 года Глюксманн неожиданно для многих привел левоцентристский блок к третьему месту, став ключевым лицом умеренных левых во Франции. На предстоящих президентских выборах среди его главных соперников ультраправая Марин Ле Пен, лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон и другие тяжеловесы французской политики.



Источник: Новости - Грузия

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