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Батуми 7-8 сентября примет GIMF 2026
25.08.2026 11:50
7–8 сентября в Батуми пройдет »Грузинский международный морской форум» (Georgia International Maritime Forum) — GIMF 2026.
Мероприятие состоится под патронажем премьер-министра Грузии, при поддержке Министерства экономики и устойчивого развития и организации Агентства морского транспорта.
По данным Агентства морского транспорта, GIMF 2026 — международное мероприятие, направленное на укрепление статуса Грузии как морской страны, демонстрацию потенциала развития «Среднего коридора» и усиление региональных транспортных связей на глобальном уровне.
В мероприятии примут участие около 400 делегатов из порядка 40 стран. В GIMF 2026 будут участвовать министры и высокопоставленные должностные лица различных государств, в том числе руководители морских администраций, генеральные секретари международных организаций транспортно-логистического профиля, а также представители международных финансовых институтов, частного сектора и академических кругов.
Грузинский международный морской форум проводится с 2016 года. В этом году особое внимание на форуме будет уделено таким приоритетным направлениям, как возможности развития «Среднего коридора», региональная транспортно-логистическая связанность, инновации, устойчивый морской транспорт и укрепление государственно-частного партнерства.
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