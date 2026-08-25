Батуми 7-8 сентября примет GIMF 2026

25.08.2026 11:50





7–8 сентября в Батуми пройдет »Грузинский международный морской форум» (Georgia International Maritime Forum) — GIMF 2026.



Мероприятие состоится под патронажем премьер-министра Грузии, при поддержке Министерства экономики и устойчивого развития и организации Агентства морского транспорта.



По данным Агентства морского транспорта, GIMF 2026 — международное мероприятие, направленное на укрепление статуса Грузии как морской страны, демонстрацию потенциала развития «Среднего коридора» и усиление региональных транспортных связей на глобальном уровне.



В мероприятии примут участие около 400 делегатов из порядка 40 стран. В GIMF 2026 будут участвовать министры и высокопоставленные должностные лица различных государств, в том числе руководители морских администраций, генеральные секретари международных организаций транспортно-логистического профиля, а также представители международных финансовых институтов, частного сектора и академических кругов.



Грузинский международный морской форум проводится с 2016 года. В этом году особое внимание на форуме будет уделено таким приоритетным направлениям, как возможности развития «Среднего коридора», региональная транспортно-логистическая связанность, инновации, устойчивый морской транспорт и укрепление государственно-частного партнерства.







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