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Российская пара фигуристов будет выступать за сборную Грузии
25.08.2026 12:07
По информации Федерации фигурного катания Грузии, российская пара фигуристов Злата Камалова и Данил Панов будет выступать за Грузию.
«Познакомьтесь с новыми членами нашей сборной — Златой Камаловой и Данилом Пановым из команды одного из заслуженных тренеров сборной Павла Слюсаренко. Данил и Злата будут выступать в категории спортивных пар, их дебют на этапе юниорского Гран-при состоится совсем скоро!» — сообщает федерация на своей странице в Instagram.
Ранее Павел Слюсаренко тренировал членов сборной Грузии Луку Берулава и Анастасию Метёлкину, которые добились немалых успехов от имени Грузии, в том числе принесли стране первую серебряную медаль на зимних Олимпийских играх.
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