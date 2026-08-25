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Российская пара фигуристов будет выступать за сборную Грузии


25.08.2026   12:07


По информации Федерации фигурного катания Грузии, российская пара фигуристов Злата Камалова и Данил Панов будет выступать за Грузию.

«Познакомьтесь с новыми членами нашей сборной — Златой Камаловой и Данилом Пановым из команды одного из заслуженных тренеров сборной Павла Слюсаренко. Данил и Злата будут выступать в категории спортивных пар, их дебют на этапе юниорского Гран-при состоится совсем скоро!» — сообщает федерация на своей странице в Instagram.

Ранее Павел Слюсаренко тренировал членов сборной Грузии Луку Берулава и Анастасию Метёлкину, которые добились немалых успехов от имени Грузии, в том числе принесли стране первую серебряную медаль на зимних Олимпийских играх.


Источник: SOVA
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