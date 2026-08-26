Регистрация в профессиональные учебные заведения начнется с 21 сентября

26.08.2026 14:08





Регистрация в профессиональные учебные заведения начнётся с 21 сентября. Участвовать в конкурсе могут и те абитуриенты, которые по результатам Единых национальных экзаменов не поступили в высшие учебные заведения, а также те, кто не смог попасть в профессиональные учебные заведения, поскольку не выбирал соответствующую профессиональную программу. Об этом «IPN» сообщили в Министерстве образования.



По их информации, для поступления на профессиональные программы пятого уровня необходимо будет пройти тестирование NAEC, а для программ третьего и четвёртого уровней учебные заведения проведут внутренний отбор.



«В этом году было исключение и в рамках Единых национальных экзаменов была создана возможность по одному предмету попасть на профессиональную программу. В случае, если [абитуриент] преодолел барьер, но всё же не выбрал профессиональную программу и остался вне профессионального образования, с 21 сентября мы начнём регистрацию при обычном, стандартном подходе, который осуществляется в соответствии с правилами зачисления на профессиональные программы.



Для программ пятого уровня необходимо тестирование NAEC, а для программ третьего и четвёртого уровней - внутренний отбор учебных заведений.



То есть эти люди 21 сентября могут обратить внимание, на VET.GE будет объявлена регистрация, они смогут выбрать программу и зарегистрироваться», - заявили в министерстве



Для справки, на основании итогов Единых национальных экзаменов в 2026 году право продолжить обучение на профессиональных образовательных программах получили 3 141 абитуриент. Из них 1 322 - в государственных профессиональных учебных заведениях, 1 819 - в частных профессиональных учебных заведениях.





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