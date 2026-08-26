Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕС назвал кибератаки одной из главных угроз для чиновников в 2026 году


26.08.2026   11:42


В Евросоюзе кибератаки на мессенджеры назвали одной из главных угроз для высокопоставленных чиновников в 2026 году. Это следует из внутренней презентации подразделения киберзащиты ЕС, передает Politico.

В презентации отмечается, что аккаунты европейских чиновников в мессенджерах пытаются взломать иностранные правительства. Чиновники ЕС стали мишенью «государственного фишинга» — кампаний с господдержкой, во время которых конкретных людей обманом убеждают перейти по сомнительным ссылкам или открыть вредоносные вложения. Кибермошенники используют «методы социальной инженерии» и создают персонализированные сообщения, чтобы обмануть чиновников ЕС, сообщили в презентации.

По данным Politico, за этот год по меньшей мере пять национальных киберагентств указали на попытки взлома аккаунтов в Signal и WhatsApp. Голландские спецслужбы связали инциденты с деятельностью российских хакеров. Тогда чиновников предупреждали о мошеннической схеме с поддельными чат-ботами службы поддержки. Так злоумышленники убеждали пользователей поделиться своими кодами и захватывали их учетную запись. Издание отмечает, что упоминание кибератак в презентации — первый зарегистрированный случай, когда власти ЕС официально связывают такие атаки с иностранным правительством.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна