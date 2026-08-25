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Глава ЦРУ посетил Россию, сообщают американские СМИ
25.08.2026 19:41
Директор ЦРУ Джон Ретклифф, по всей видимости, находится в Москве с целью проведения встреч.
Об этом сообщили во вторник, 25 августа, CBS News осведомлённые собеседники, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, новость о его поездке появилась после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, а также кортеж американских дипломатов.
Позже осведомленные собеседники сообщили, что Ретклифф прибыл в Москву, однако официальной информации по этому поводу пока не поступало.
Последний раз глава ЦРУ лично посещал Россию в ноябре 2021 года. Тогда Уильям Бернс прибыл в Москву, чтобы на высшем уровне предупредить Кремль: США знают о подготовке масштабного вторжения в Украину.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио 1 августа анонсировал в ближайшие недели усилия, направленные на выяснение возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией.
СМИ сообщали, что спецпредставители президента США Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – якобы могли посетить Киев во время празднования Дня Независимости Украины. Впрочем, этого не произошло.
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