Глава ЦРУ посетил Россию, сообщают американские СМИ

25.08.2026 19:41





Директор ЦРУ Джон Ретклифф, по всей видимости, находится в Москве с целью проведения встреч.



Об этом сообщили во вторник, 25 августа, CBS News осведомлённые собеседники, пишет "Европейская правда".



Как отмечается, новость о его поездке появилась после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, а также кортеж американских дипломатов.



Позже осведомленные собеседники сообщили, что Ретклифф прибыл в Москву, однако официальной информации по этому поводу пока не поступало.



Последний раз глава ЦРУ лично посещал Россию в ноябре 2021 года. Тогда Уильям Бернс прибыл в Москву, чтобы на высшем уровне предупредить Кремль: США знают о подготовке масштабного вторжения в Украину.



Напомним, госсекретарь США Марко Рубио 1 августа анонсировал в ближайшие недели усилия, направленные на выяснение возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией.



СМИ сообщали, что спецпредставители президента США Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – якобы могли посетить Киев во время празднования Дня Независимости Украины. Впрочем, этого не произошло.





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