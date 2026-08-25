Внутренний туризм сохраняет объёмы, однако структура поездок меняется

25.08.2026 19:25





Во II квартале 2026 года среднемесячное число местных путешественников в возрасте от 15 лет составило 1,365 млн человек. Они совершали в среднем 1,699 млн поездок в месяц по территории страны.



По данным Национальной службы статистики, количество местных путешественников за год сократилось всего на 0,1%, тогда как число совершённых ими поездок выросло на 1,1%. То есть число людей практически не изменилось, но частота их поездок увеличилась.



При этом среднемесячное количество поездок туристического типа составило 683,4 тыс., что на 1,3% меньше, чем во II квартале прошлого года. Это указывает на снижение именно тех поездок, которые предполагают более длительное пребывание и, как правило, более высокие расходы.



36,1% местных путешественников — люди в возрасте от 51 до 70 лет, женщины составляют 56%. На Тбилиси приходится 38,2% всех путешественников, ещё 16,3% — на Имерети, Рача-Лечхуми и Нижнюю Сванетию.



Отдельного внимания заслуживает цель поездок. Более половины — 52,6% — приходится на посещение друзей и родственников. Это означает, что значительная часть внутренних перемещений не связана с гостиницами, организованным отдыхом или туристическими программами. Люди едут прежде всего туда, где у них уже есть родственники, друзья и социальные связи, а значит, расходы на размещение и туристические услуги остаются ограниченными.



Для рынка это принципиальный момент. Количество поездок растёт, но сам по себе рост мобильности ещё не означает роста туристических расходов. Если путешественник останавливается у родственников и проводит время в кругу семьи, значительная часть потенциальных доходов туристического бизнеса остаётся нереализованной.



Дальнейший рост внутреннего туризма будет зависеть не столько от количества поездок, сколько от того, удастся ли превратить уже существующий поток путешественников в полноценный туристический спрос — на гостиницы, рестораны, экскурсии, развлечения и поездки между регионами. Пока статистика показывает, что потенциал для этого есть, но используется он далеко не полностью.





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