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Власти Аджарии обсудили с бизнесом инвестиции, экспорт и новые деловые проекты


25.08.2026   19:38


Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе вместе с членами регионального правительства встретился с сотрудниками Торгово-промышленной палаты Аджарии, представителями местного бизнеса и отраслевых ассоциаций.

На встрече обсуждались вопросы экономического развития региона, поддержки бизнеса, привлечения новых инвестиций и расширения международных торгово-экономических связей.

По словам Зураба Патарадзе, Торгово-промышленная палата играет важную роль в налаживании эффективного взаимодействия между бизнесом и государственными структурами. Он отметил необходимость более активного участия палаты в поддержке местных предпринимателей и фермеров, улучшении инвестиционной среды и создании новых возможностей для бизнеса.

«Экономическое развитие нашей страны и региона, установление новых деловых связей, привлечение инвестиций, увеличение торгового оборота и экспортного потенциала — наши главные приоритеты. Особое значение имеет укрепление связей с бизнес-сектором, проведение деловых встреч, бизнес-форумов и B2B-встреч.

В ближайшее время планируется проведение бизнес-форумов как в высокогорной Аджарии, так и в Батуми.

Аджария — регион возможностей, который всегда играл важную экономическую и деловую роль. Более активная коммуникация Торгово-промышленной палаты с бизнесом и поддержка новых совместных инициатив являются одним из приоритетов нашей правительственной команды», — заявил Патарадзе.

На встрече также говорили о развитии делового туризма и организации международных бизнес-форумов, поддержке небольших семейных гостиниц в высокогорной Аджарии и создании новых рабочих мест.

Отдельно подчеркнули важность реализации местной продукции и поддержки экспорта в преддверии цитрусового сезона.

Во встрече также участвовали министр финансов и экономики Аджарии Эднар Натарадзе, министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Денис Салуквадзе и руководитель Торгово-промышленной палаты региона Гиорги Романадзе.


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