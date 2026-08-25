Власти Аджарии обсудили с бизнесом инвестиции, экспорт и новые деловые проекты

25.08.2026 19:38





Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе вместе с членами регионального правительства встретился с сотрудниками Торгово-промышленной палаты Аджарии, представителями местного бизнеса и отраслевых ассоциаций.



На встрече обсуждались вопросы экономического развития региона, поддержки бизнеса, привлечения новых инвестиций и расширения международных торгово-экономических связей.



По словам Зураба Патарадзе, Торгово-промышленная палата играет важную роль в налаживании эффективного взаимодействия между бизнесом и государственными структурами. Он отметил необходимость более активного участия палаты в поддержке местных предпринимателей и фермеров, улучшении инвестиционной среды и создании новых возможностей для бизнеса.



«Экономическое развитие нашей страны и региона, установление новых деловых связей, привлечение инвестиций, увеличение торгового оборота и экспортного потенциала — наши главные приоритеты. Особое значение имеет укрепление связей с бизнес-сектором, проведение деловых встреч, бизнес-форумов и B2B-встреч.



В ближайшее время планируется проведение бизнес-форумов как в высокогорной Аджарии, так и в Батуми.



Аджария — регион возможностей, который всегда играл важную экономическую и деловую роль. Более активная коммуникация Торгово-промышленной палаты с бизнесом и поддержка новых совместных инициатив являются одним из приоритетов нашей правительственной команды», — заявил Патарадзе.



На встрече также говорили о развитии делового туризма и организации международных бизнес-форумов, поддержке небольших семейных гостиниц в высокогорной Аджарии и создании новых рабочих мест.



Отдельно подчеркнули важность реализации местной продукции и поддержки экспорта в преддверии цитрусового сезона.



Во встрече также участвовали министр финансов и экономики Аджарии Эднар Натарадзе, министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Денис Салуквадзе и руководитель Торгово-промышленной палаты региона Гиорги Романадзе.





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