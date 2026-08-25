Мать погибшего 23-летнего Темо Хадури требует наказать людей, которых семья обвиняет в его смерти

25.08.2026 19:35





Нино Гвишиани, мать Темо Хадури, погибшего в 2024 году, опубликовала обращение с требованием привлечь к ответственности людей, которых она считает причастными к смерти сына.



Семья полагает, что молодой человек мог погибнуть в результате действий сотрудников полиции.



«Кто сильнее вас, главный прокурор страны, что вы не можете задержать убийц моего сына? Кто?



Обращаюсь к Министерству внутренних дел: как вы бросили тело моего сына и заставили меня искать его три дня, так же однажды найдёте моё тело возле полиции.



Я даю вам неделю, чтобы вы задержали убийц моего сына. Уже полтора года я, обезумевшая от горя мать Темо Хадури, добиваюсь справедливости и до сих пор её не нашла. Убийцы моего сына всё ещё ходят безнаказанными. Дело расследовано. Чего вы ждёте?» — заявила Нино Гвишиани в опубликованном в соцсетях видео.



Что известно о смерти Темо Хадури



Тело молодого человека обнаружили 28 августа 2024 года в русле реки Цачхури. До этого он три дня считался пропавшим, и его искала семья.



Согласно ранее опубликованным материалам, 25 августа 2024 года Темо направлялся из Тбилиси в Кутаиси. Он вышел из маршрутки возле села Симонети в муниципалитете Тержола и продолжил путь пешком.



Именно из Симонети он в последний раз позвонил семье и сообщил, что скоро вернётся. После этого связь с ним пропала. Через три дня местные жители обнаружили его тело в русле реки.



Семья связывает смерть с инцидентом с полицией



Адвокат семьи ранее представил результаты экспертизы Самхараули. Согласно озвученным им данным, на лице Хадури были обнаружены прижизненные повреждения, нанесённые тупым предметом за несколько минут до смерти.



По словам матери, повреждения также имелись в затылочной области.



Семья связывает эти травмы с предполагаемым конфликтом Темо с сотрудниками полиции незадолго до его смерти.



По информации родственников, в материалах дела указано, что Хадури повредил автомобиль заместителя начальника полиции Ткибули Лаши Лабучидзе, после чего скрылся.



По версии полиции, найти молодого человека тогда не удалось и его преследование прекратили.



Семья излагает другую версию: родственники предполагают, что полицейские всё же нашли Темо, избили его, в результате чего он мог погибнуть, а затем его тело якобы сбросили в реку. Родственники также утверждают, что полиция преследовала Хадури и во время операции производились выстрелы в воздух.



Эти утверждения являются версией семьи и не означают установленной вины конкретных сотрудников полиции.



Темо Хадури было 23 года. Он учился в Государственном университете имени Акакия Церетели и был участником театральной труппы «Либертас».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





