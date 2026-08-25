Трамп заявляет о полном разминировании Ормузского пролива

25.08.2026 22:25





Президент США Дональд Трамп заявил, что американские Военно-морские силы полностью очистили Ормузский пролив от мин. Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.



Трамп отметил, что получил информацию от ВМС США о том, что все мины "были изъяты и/или взорваны в международных водах Ормузского пролива".



"Ирану было сообщено, что любое судно или катер, устанавливающий новые мины, будет немедленно и без исключения уничтожен. С помощью Космических сил мы следим за каждым квадратным дюймом пролива, так же как и за горой Пикакс и тремя другими ядерными объектами, которые уже были уничтожены. Политика "нулевой терпимости" в отношении установки мин действует в полную силу", – написал он.





Напомним, 17 августа президент США Дональд Трамп призвал Иран поднять"белый флаг" и прекратить конфликт с Соединёнными Штатами.



Ранее он заявлял, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США после того, как Соединённые Штаты "завершат разгром Ирана".



В Иране ответили, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита, авианосца, исполнительного указа или предвыборной речи.



Министр обороны США Пит Хегсет утверждал, что у американских военных достаточно ресурсов для поддержания морской блокады Ирана на неопределенный срок.





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