Кобахидзе поздравил президента Казахстана с успешным проведением первых выборов в Курултай

25.08.2026 20:50





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал в социальной сети X на успешное проведение первых выборов в Курултай.



Глава правительства поздравил президента Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана.



«Поздравляю президента Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с успешным проведением первых выборов в Курултай. Мы уверены, что эти выборы будут способствовать дальнейшему развитию и стабильности Казахстана, его продвижению вперёд, а также благосостоянию казахского народа», — написал Кобахидзе.







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