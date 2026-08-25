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Кобахидзе поздравил президента Казахстана с успешным проведением первых выборов в Курултай
25.08.2026 20:50
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал в социальной сети X на успешное проведение первых выборов в Курултай.
Глава правительства поздравил президента Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана.
«Поздравляю президента Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с успешным проведением первых выборов в Курултай. Мы уверены, что эти выборы будут способствовать дальнейшему развитию и стабильности Казахстана, его продвижению вперёд, а также благосостоянию казахского народа», — написал Кобахидзе.