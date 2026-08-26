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В Рустави завершается строительство двух новых детских садов
26.08.2026 11:33
Фонд муниципального развития Министерства инфраструктуры Грузии завершает проекты строительства-реабилитации двух новых детских садов в Рустави.
С этапом завершения работ ознакомились мэр Рустави Нино Лацабидзе и заместитель исполнительного директора Фонда муниципального развития Квара Чартолани.
На месте аварийных зданий детских садов №11 и №25 были построены новые, современные здания, полностью адаптированные к потребностям детей, соответствующие современным стандартам.
На данном этапе в обоих детских садах ведутся работы по внутреннему обустройству.
Обновлённые детские сады начнут функционировать с сентября и в общей сложности будут рассчитаны на 750 детей.
Детский сад №25 будет обслуживать 450 детей, а детский сад №11 — 300 детей.
С нового учебного года воспитательный процесс продолжится и в недавно реабилитированном детском саду №31, где в прошлом месяце был открыт летний сад.
В результате завершения текущих проектов в Рустави для детей будет создана современная и безопасная образовательная среда, что будет способствовать улучшению качества и доступности дошкольного образования.
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