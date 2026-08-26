На курорте Бахмаро представители малого бизнеса отхлестали плетью сотрудников мэрии Чохатаури - «Gurias Moambe»

26.08.2026 11:26





Главный редактор издания «Gurias Moambe» Владимер Менабде пишет, что, по его информации, на курорте Бахмаро представители малого бизнеса отхлестали плетью сотрудников мэрии Чохатаури.



По его информации, сотрудник службы архитектуры Чохатаури Александре (Саша) Цикаридзе, которого мэрия направила в Бахмаро, представлялся сотрудником службы надзора.



Но служба надзора в Чохатаури была упразднена, и формируется муниципальная инспекция. Т.е. Цикаридзе не имел полномочий.



По словам местных жителей, будучи пьяным, Цикаридзе подошёл к владельцам лошадей и запретил им сдавать лошадей в аренду. Во время конфликта он якобы оскорблял владельцев лошадей.



После этого коневоды отхлестали сотрудника службы архитектуры Чохатаури плетью, который утверждал, что является сотрудником службы надзора.



На место происшествия прибыл вице-мэр Бидзина (Бука) Цинцадзе, который, едва спас своего сотрудника. По имеющейся информации, Цинцадзе тоже досталось.





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