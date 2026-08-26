Армянская Arins Group приобретает в Грузии Terrabank и отель Biltmore

26.08.2026 11:19





Компания Arins Group, принадлежащая армянскому бизнесмену Карену Сафаряну, приобретает грузинский банк Terrabank и фешенебельный отель Biltmore в Тбилиси, принадлежавший до сих пор Arab Dabi Group, крупному инвестору из ОАЭ.



Сумма сделки не разглашается.



Terrabank выпустил официальный пресс-релиз о вступлении в компанию «нового стратегического инвестора».



«Грузия была выбрана в качестве приоритетного рынка для региональной экспансии с учетом динамики экономического роста страны, сбалансированной макроэкономической политики и надежной системы надзора за финансовым сектором», — говорится в заявлении банка.



Согласно пресс-релизу, «сделку планируется завершить после того, как Национальный банк Грузии выдаст необходимые разрешения».



Terabank — шестой по величине банк в Грузии по активам. По состоянию на июль 2026 года его совокупные активы составляли 2,27 миллиарда лари.



В пресс-релизе Terrabank отель Biltmore не упоминается, но следом было опубликовано заявление управляющей люксембургской компании AGE SA, в котором упоминается и продажа отеля, пишет грузинская служба Радио Свобода.



Телеграм-канал "Бойлерная" утверждает, что грузинский Terabank JSC через армянский банк Ardshinbank будет выкуплен в интересах российской международной сети платежных систем "А7". "А7" обслуживает российских экспортеров и импортеров для проведения международных платежей и принадлежит пророссийскому бизнесмену Илану Шору. Здесь же, в качестве лоббиста сделки, упоминается имя Вано Чхартишвили - бизнесмена, близкого к правящей партии «Грузинская мечта». Сам Чхартишвили это не подтверждает.



Нацбанк Грузии два дня назад заявлял, что что ему известно об "интересе" армянского банка к активам в Грузии, но на этом этапе официального запроса на сделку регулятор не получил.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





